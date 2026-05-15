１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４２．５３ポイント（１．０２％）安の４１３５．３９ポイントと続落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。年内の米利上げ観測がくすぶっていることや、週明けに中国経済統計が集中して公表されることも気がかり材料だ。好材料の出尽くし感も意識される。米中首脳会談に関しては、１５日午後、２日間の日程を終えた。これまでに伝わった内容は、初日の１４日