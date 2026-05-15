ビールの販売が伸びています。4月のビールの販売実績は、2025年の同じ月と比べてプラスとなりました。プラスに転じるのは半年ぶりです。ビール市場全体で見ると、販売数量は3割ほど増えていると推計されます。第三のビールなども含めたビール類の販売数量は、サントリーが47％、サッポロが39％増えたほか、販売額でみると、アサヒが43％、キリンが31％増えました。2025年の4月は、メーカーが一斉に値上げを行ったことで販売が落ち