日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。森保監督第2次政権で背番号10を背負うMF堂安律（フランクフルト）は順当に選出。SNSを通じて「再び、このチームの一員としてW杯の舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と気持ちを高めた。堂安は22年W杯カタール大会でドイ