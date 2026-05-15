高価なロードバイクを狙った窃盗グループとみられる男3人が逮捕されました。初鹿野勇二容疑者（50）ら3人は2025年10月、東京・文京区のマンション駐輪場で約60万円相当のロードバイクを盗んだ疑いが持たれています。初鹿野容疑者から指示を受けた実行役の2人は、チェーン錠を切断し盗んだ自転車に乗って逃げたということです。初鹿野容疑者らの自宅からはロードバイク4台のほか、自転車の部品などが押収されていて、都内を中心に少