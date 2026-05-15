◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館） 5日目まで大関・霧島と並んで5連勝と気を吐く東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は、東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬部屋）と対戦した。 立ち会いで低くあたった宇良が先に右上手まわしをつかむ。その後、琴栄峰に押し込まれるが、ここからが業師の本領発揮。琴栄峰の頭を押さえながらの上手投げで、土俵際マジックの“大逆転”を見せた。これには客席のファンも大喜び