声優の古川登志夫さんが、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを、自身のXで偲びました。 【写真を見る】【 古川登志夫 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「あのエクボの笑顔に、もう会えない…」『名探偵コナン』山村ミサオ役で共演古川さんは「和佳奈ちゃんの訃報、って……そんな！」「ずいぶんたくさんの仕事、一緒にやったよねえ…」と振り返りました。そして「柴田秀勝さんご夫妻や山口奈々さんと一緒