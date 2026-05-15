今週は大気の状態が不安定な日が続きましたが、そこで注意が必要なのがゲリラ雷雨です。フジテレビ・災害対策チームの百武弘一朗記者に聞いていきます。「5月のゲリラ雷雨、注意点は？」「冠水や停電発生、対策は？」この2つのポイントについて聞いていきます。山粼夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。今週は列島各地でゲリラ雷雨が相次ぎましたが、この時期はどんな点に注意が必要でしょうか。百武弘一朗記者：202