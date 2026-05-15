大阪市議会で発言する横山英幸市長＝15日午後大阪市は15日、日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会（法定協）の設置議案を市議会に提出した。早期設置に慎重な維新市議団の幹部は都構想実現に向け、大阪府の吉村洋文知事（維新代表）の来春の任期満了以降の続投が必要と言及。吉村氏の去就が焦点の一つに浮上した。議会で過半数を占める市議団は、29日の5月議会閉会日までに対応を判断する。維新市議