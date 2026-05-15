◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）初日から白星のない玉鷲（41＝片男波部屋）が、ここまで4勝1敗と好調の藤凌駕（23＝藤島部屋）と対戦した。幕内100場所目の大ベテランと、同2場所目でちょんまげを結っての本場所はこれが初めての若手という18歳差対決。これまで稽古もしたことがないという本当の初対決だ。 激しくあたった立ち会いの後、玉鷲が突っ張って押し込むが、いなされて態勢を崩す。再び押し込もう