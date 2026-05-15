女優の草笛光子さんが自身のインスタグラムを5月15日に更新し、佐藤愛子さんを追悼しました。 【写真を見る】【草笛光子】102歳で4月に老衰で死去した作家・佐藤愛子さんを追悼「またお会いできる日までしばらくさようなら」「佐藤愛子さんへ」と題し、「本当にさみしいです。この時「あなたが、私を演じるのも悪くないわね」と言ってくださってうれしかった。」と、当時を振り返りました。 「私もまもなくそちらに行