高市早苗氏、麻生太郎氏高市早苗首相は15日、自民党の麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長らと官邸で昼食を取りながら懇談した。出席者によると献立はステーキで、今後の国会運営などを巡って意見交換した。梶山弘志国対委員長、萩生田光一幹事長代行も同席した。首相は14日にも小林鷹之政調会長らと昼食を共にした。麻生、鈴木両氏らとの昼食は4月10日以来で、党幹部と意思疎通を図る機会が増えている。