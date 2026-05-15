さきほど、青森市中心街のホテルが入るビルにクマが出没し、警察や市が対応にあたっています。画面左側が、ホテルが入るビルの中にいるクマの画像です。そして画面右側は、現在のホテル周辺の映像です。現場には規制線が敷かれていて、さきほど、猟友会が周囲を警戒している様子も確認できました。捜査関係者などによりますと、午後3時半過ぎにホテルが入るビルにクマが出没したということです。場所は青森駅から直線距離でおよそ1