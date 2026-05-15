◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）と東前頭16枚目の若ノ勝（22＝湊川部屋）という、4勝1敗とここまで好調のベテランと若手が激突した。立ち会いで翔猿が右にかわすと、勢いよく突進した若ノ勝はそのままばったり。わずか１秒、突き落としで決着が付き12歳差対決を制した。一方、敗れた若ノ勝は花道を引きあげる間、ずっと唇をかんで、悔しがっていた。これで5勝1敗とな