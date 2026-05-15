永守重信創業記念館のイメージ（ニデック提供）モーター大手のニデックが、創業者永守重信氏の経営理念や歴史を伝えることを目的とした「永守重信創業記念館」の建設中止を検討していることが15日、分かった。同社関係者によると、不正会計問題を調査した第三者委員会が原因について、永守氏の過度な業績プレッシャーと指摘したため、株主の理解を得られないと判断した。ニデックは13日、品質に関わる不適切行為の疑いが千件超