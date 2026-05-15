東京・江戸川区で14日、観光バスが電柱に突っ込んだ事故で、警視庁がバスの運営会社に家宅捜索に入りました。この事故は東京・江戸川区で14日、観光バスが電柱に衝突し63歳の男性運転手がけがをしたものです。事故当時バスに乗客は乗っていませんでしたが、約400メートル手前から街路樹にぶつかりながら走っていて、現場にはブレーキ痕がありませんでした。運転手の男性は「事故のことはよく覚えていない」と話しているということ