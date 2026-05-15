5月15日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズは、モサクダミロラと内藤英真が契約満了に伴い退団することを発表した。両選手は同日15時に自由交渉選手リストへ公示される。 24歳のモサクは、193センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。スラムダンク奨学金第13回生として渡米した経験を持ち、2022－23シーズンに新潟アルビレックスBBでBリーグデビューを