9月上旬に『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』（ドイツ・ベルリン）を控える女子日本代表。5月6日から始まった第1次強化合宿には15名の選手が代表候補として名を連ねたが、そのうち、最年少が東京医療保健大学2年生の後藤音羽だ。 彼女自身、オリンピック出場は先の目標として掲げてはいたものの、「こんなに早く（日本代表に）呼ばれるとは正直思っていなかったので、すごくうれしかったです」と