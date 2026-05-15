CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演するライブ『be NEXT～Summer Live 2026～』が、8月10日から17日にかけて東京 NEW PIER HALLで開催される。 （関連：Number_iが貫く、ファン＝iLYsへの愛を“形”にして届ける姿勢初ファンミ開催に至る優しさの軌跡） 本公演は、TOBE所属の若手アーティストによるライブイベント。8月10日から13日まではCLASS SEVENが、8月15日から17日まではwink fir