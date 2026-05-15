リクルートホールディングスは１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４兆３００億円（前期比９．０％増）、最終利益予想は６２３０億円（同２５．４％増）とした。年間配当予想は中間・期末各１３円の合計２６円（前期実績は２５円）を見込む。想定為替レートは１ドル＝１５４円、１ユーロ＝１８２円、１豪ドル＝１１０円に