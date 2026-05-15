瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。15日夜も晴れて、雨の心配はないでしょう。 16日も日差しがよく届く見込みです。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で14度、津山で11度、高松で16度でしょう。15日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で29度、津山で30度、高松で28度の予想です。15日よりも気温がやや高くなります。日曜日も青空が広がり、