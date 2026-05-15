10ccの創設メンバーでもあるソングライター グレアム・グールドマンが、ソロ公演『Heart Full of Songs』をビルボードライブ東京、横浜で開催。ビルボードライブへのソロ登場は初となる。 （関連：映画『ボヘミアン・ラプソディ』だけでは語り尽くせない、クイーンというバンドの功績と足跡） グールドマンは1960年代よりキャリアをスタートさせ、The Yardbirds「For Your