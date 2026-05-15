日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26名を発表。オランダリーグのアヤックスに所属する冨安健洋が選ばれた。度重なる怪我に苦しんできた27歳のDFは今年３月、１年９か月ぶりに森保ジャパンに選出されたが、怪我のため参加を辞退していた。 冨安は今回のメンバー発表後、所属事務所を通じて以下の通りコメントを公表した。「たくさんの人に支えられてきたからこそ今の自