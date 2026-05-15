各分野で人手不足が叫ばれる中、県民の安全安心を守る警察官も年々志す人が減少しています。こうした中、優秀な人材を発掘していこうと山形県警察本部は「特任リクルーター」を任命しました。任命されたのは若手警察官たちです。 【写真を見る】任務は「優秀な人材をみつけること」若手警察官たちが“特任リクルーター”に任命（山形） 山形警察署駅前交番中里菜睦巡査「警察の仕事の魅力を自ら