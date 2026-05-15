日本サッカー協会が５月15日、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。日本人８選手を擁し、ベルギーリーグで上位を走るシント＝トロイデン（STVV）からは、DF谷口彰悟とFW後藤啓介が選出された。STVVでキャプテンを担う34歳の谷口は、2024年末に負った左アキレス腱断裂という大怪我を乗り越え、守備の中心として確かな存在感を発揮。前回のカタール大会に続いて、２度目のW杯参戦となる。