2026年５月15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーに長友佑都（FC東京）が選出された。日本人初の５大会連続W杯メンバー入りを受け、本人は「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」と真情を吐露した。「ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、FC東京のチームメイト、スタッフも含めてファン・サポーターのみなさんの声もそうで