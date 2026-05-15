クロスバイクに乗り始めて10年以上の筆者。ガチのサイクリストとまでは言えないが、仕事でもプライベートでも自転車をフル活用している。しかし、乗車歴が10年ならば、その間に歳を10コ重ねているのも事実だ。少しずつペダルが重く感じるようになり、最近では電動ママチャリに追い抜かれることもしばしば。自転車は自力で漕いでこそ……と思いつつ、そろそろ電動アシスト自転車もありかなと薄々感じている。そんな中、東京ビッグ