ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比70.2％減の0.5億円に大きく落ち込み、通期計画の22億円に対する進捗率は2.3％にとどまり、5年平均の34.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.3％→1.8％に改善した。 株探ニュース