アストマックス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は25.3億円の黒字(前の期は1.4億円の赤字)に浮上し、一気に、過去最高益を更新した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は31.4億円の黒字(前年同期は5.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-9.5％→33.0％に