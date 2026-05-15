保土谷化学工業 [東証Ｐ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.4％減の42.2億円になり、27年3月期も前期比21.9％減の33億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13倍の11.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.6％→9.5％に急改善した。 株探