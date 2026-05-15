ＴＢグループ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は1億9500万円の赤字(前の期は1億9300万円の赤字)だったが、27年3月期は1000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は1700万円の黒字(前年同期は1500万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-3.6％→1.5％に急改善した。 株探ニュース