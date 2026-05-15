ＤＭ三井製糖 [東証Ｐ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.7％減の126億円になったが、27年3月期は前期比0.5％増の127億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の140円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.3％減の21.2億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の5.4％