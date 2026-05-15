ランサーズ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比80.0％増の2億0700万円に伸び、27年3月期も前期比30.4％増の2億7000万円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の3円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の9200万円