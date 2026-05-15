レック [東証Ｐ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比44.1％増の44.2億円に拡大したが、27年3月期は前期比5.2％減の42億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の28円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.5％減の1.5億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.6％→0.5％に悪化した。 株