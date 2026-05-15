海帆 [東証Ｇ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は51.3億円の赤字(前の期は7.3億円の赤字)に赤字幅が拡大し、9期連続赤字となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は7.6億円の赤字(前年同期は3.3億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-23.5％→-84.5％に急悪化した。 株探ニュース