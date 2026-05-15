ＺＵＵ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は6700万円の赤字(前の期は5400万円の黒字)に転落したが、従来予想の1億2500万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は4億4000万円の黒字に急浮上を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は7800万円の赤字(前年同期は9600万円の黒字)に転落し、売