ナ・リーグ西地区のドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5－2で快勝。先発のエメット・シーハン投手が6回2失点で試合を作ると、中盤に勝ち越し。ブルペン陣が無安打無失点のリレーで逃げ切った。休養日となった大谷翔平投手は出場なし。ベンチでは、山本由伸投手と談笑する姿も見られた。米放送局は、試合中にウィル・スミス捕手が山本に仕掛けた“愛あるイタズラ”を取り