日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表。9日のプレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で、左もも裏付近を痛めたMF三笘薫（ブライトン）は選外となった。森保一監督は「大会期間中に復帰することは難しいとメディカルから報告を受けた」と決断理由を明かした。 ■「対戦国も大きな存在として認識」 DF長友佑都（FC東京）、DF冨安健