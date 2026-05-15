2026年5月14日、台湾メディアのETtodayは、熊本県菊池市が心温まる寄付で台南市を支援したと報じた。記事によると、熊本県菊池市は台湾・台南市東区の友好交流都市であり、近年は文化、教育、地域交流など多方面で密接な交流を続けている。昨年、菊池市は台南市が風災に遭ったことを知り、地元市民が自発的に募金活動を立ち上げて台南市を支援した。今月14日には、台南市議員の李宗霖氏と東区の黄炳元区長が黄偉哲市長を訪問し、菊