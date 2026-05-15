お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が14日放送の『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。未だに収録中で無視してしまう存在について明かした。【写真】「好きやもん！」しんいちがガチで“狙っている”タレント今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、しんいちのほか、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロ