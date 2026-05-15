映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）のワールドプレミアが、現地時間5月14日に米ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターで開催された。主人公マンダロリアン役のペドロ・パスカルをはじめ、シガーニー・ウィーバー、ジョン・ファヴロー監督、デイヴ・フィローニら、キャスト＆製作陣が集結。さらに、ペドロ、ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディが5月19日に来日するこ