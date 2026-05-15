「DMM TV」では、6月12日よりオリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」を、DMM TVにて独占配信することを決定した。今や地上波バラエティーで見ない日はない47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組を始動する。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭その中身は