8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、きょう15日から全国の映画館にて公開される。本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演の熱狂的なステージや、ツアーの舞台裏に密着したメイキ