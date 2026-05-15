アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、書店別購入特典の絵柄全21種が一挙公開された。【写真】金川紗耶1st写真集特典全21種一覧今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。世界遺産の国としても知られるクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された本写真集の未掲載カットが採用されている。等身