激ヤセで話題となっているお笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、15日発売の『BRUTUS』（マガジンハウス）のラーメン特集「愛と欲望のラーメン。」に登場する。【写真】うまそう…『BRUTUS』ラーメン特集「愛と欲望のラーメン。」の書影と中面カット3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功し、その激変ぶりが注目を集めているほか、3月に初のエッセイ『没頭飯』を発表するなど幅広く活躍中のもぐら。