熊本県芦北町花岡の付近で、檻から逃げ出していた中型の猟犬2匹が見つかりました。 警察によると、猟犬2匹にケガはなく、また被害の情報も入っていないということです。 猟犬2匹は、14日夕方ごろに逃走。1匹は14日午後6時半ごろに花岡トンネルの南側で、もう1匹は15日午後3時ごろに芦北高校の裏手の山で捕獲されたということです。