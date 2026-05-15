◇パ・リーグソフトバンク3―6楽天（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクが3連敗で今季初めて貯金が0になった。先発・上沢が2回に味方のエラーから4失点。打線は3本のソロアーチを放ったが届かなかった。チームは開幕5連勝スタートを切り、4月12日の時点で最大6の貯金をつくったが失速してきている。試合後の小久保監督は「今日で5割でしょ。ここからどういう戦いをするかですね。どういう戦いか、