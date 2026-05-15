『ヴィンチェンツォ』や『シスターズ』、『涙の女王』、『北極星』など、数々の作品をヒットに導き、「信じて見られるキム・ヒウォン」と韓国で絶大な信頼を得ているキム・ヒウォン監督。今回オリコンニュースでは、スタジオドラゴン創立10周年を記念し、キム・ヒウォン監督にインタビューを実施。最近の韓ドラのトレンドから、ヒットの秘けつ、『涙の女王』の撮影秘話や監督が選ぶ名シーンまで、たっぷり語ってもらった。【ラン