日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した.ボランチのレギュラーに定着したMF佐野海舟（25＝マインツ）は順当に選出されたが、弟の佐野航大（22＝NECナイメヘン）は選ばれず、日本史上初となる兄弟でのW杯出場はならなかった。佐野海はマネジメント会社を通じ「日本代表としてワールドカップに挑めることを光栄に思います。これまで支えてくださ