第２４回齋藤秀雄メモリアル基金賞（ソニー音楽財団主催）のチェロ部門（賞金５００万円）を受賞したチェリストの山澤慧（けい）（３８）＝写真＝が２８日午後７時、東京・早稲田のトーキョーコンサーツ・ラボで受賞記念リサイタルを開く。近現代の作品に積極的に取り組んできた。「２０世紀以降に書かれた曲には、一つひとつの音の意味を考え、音楽が持つエネルギーの動きを探る楽しみがある。それが評価されてうれしい」と受