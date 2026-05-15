冬季五輪史上最多となる24個のメダルを獲得するなど、日本勢のメダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナオリンピック。 【写真を見る】「大学の授業に出て頑張って卒業できたら…」フィギュア・鍵山優真ら冬季五輪メダリストが中京大学に凱旋在学生からの質問に頭を悩ませる一幕も 閉幕からおよそ3か月が経った15日、フリースタイルスキー男子モーグル銅メダル・男子デュアルモーグル銀メダル獲得